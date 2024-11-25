Malatya'da Yoğun Kar Yağışı ile Mahsur Kalan Çobanlar ve Araçlar Kurtarıldı

Malatya'da dağda mahsur kalan 2 çoban ile 16 araç kurtarıldı

MALATYA - Malatya'da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası dağda mahsur kalan 2 çoban ile 16 araç yoğun çalışmalar sonrası kurtarıldı.

Malatya'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kent genelinde etkisini artıran yağış sonrası Malatya- Kayseri karayolu ulaşıma kapanırken, Malatya-Adıyaman ve Elazığ kara yollarında ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kent merkezinde birçok noktada aydınlatma direkleri ile ağaçların devrildiği yağışlar sonrası Hekimhan ilçesinde mahsur kalan sürü sahibi ile 2 çoban 4 saatlik bir çalışma sonrası kurtarıldı.

Darende ilçesi Gürün mevkiinde yolda kalan 16 araç da ekipler tarafından kurtarılırken kapalı olan yolların açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.