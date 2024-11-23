Malatya'da Yıkım Sırasında İş Makinesi Çöktü
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir binanın yıkımı sırasında iş makinesi çöktü, operatör yara almadan kurtuldu. Olay çevrede toz bulutlarına neden oldu.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde hasarlı bir bina yıkım işlemleri esnasında iş makinesinin üzerine çöktü. Ortalığı toz bulutlarının kapladığı olayda operatör ise şans eseri yara almadan kurtuldu.
Sabah saatlerinde Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi Sadrazam sokakta meydana gelen olayda, ağır hasarlı bir bina yıkım işlemleri esnasında iş makinesinin üzerine çöktü.
Olayda iş makinesi operatörü şans eseri yara almaz iken çevreyi ise toz bulutları kapladı. - MALATYA