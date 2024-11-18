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Malatya'da yıkım esnasında göçük! Kepçe operatörü enkaz altında kaldı

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Malatya''da ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında göçük meydana geldi. Yıkım sırasında kepçe operatörü enkaz altında kaldı. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. İlgili ekipler, kepçe operatörünün enkaz altından çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya'da yıkımı gerçekleştirilen ağır hasarlı binanın iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu enkaz altında kalan kepçe operatörünün kurtarılması için çalışma başlatıldı.

6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde ağır hasar alan merkez Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı. Yıkım sırasında henüz bilinmeyen nedenle bina iş makinesinin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, ambulans ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalan Hamza Çetin isimli kepçe operatörünün kurtarılabilmesi için çalışma başlattı.

Malatya'da yıkım esnasında göçük! Kepçe operatörü enkaz altında kaldı
Kaynak: AA / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa
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