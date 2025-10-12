Haberler

Malatya'da Yaşlı Kadın Evinde Ölü Bulundu

Malatya'da Yaşlı Kadın Evinde Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 85 yaşındaki Sultan Altaş, evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşlı bir kadın evinde ölü bulundu.

Olay, saat 18.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Edalı Sokak'ta bulunan bir apartmanda yalnız yaşayan 85 yaşındaki Sultan Altaş'tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, yaşlı kadını evde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Sultan Altaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölümünde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmayan Sultan Altaş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor

Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor
Bakanlığın tağşiş listesine tekrar tekrar girdiler! Bu markaları evinize sokmayın

Bu markaları evinize sokmayın! Defalarca hileli ürünle yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da duvarın arasında günlerce mahsur kalan kişi bakın kim çıktı

Duvarın arasında günlerce mahsur kalan kişi bakın kim çıktı
Bakanlığın tağşiş listesine tekrar tekrar girdiler! Bu markaları evinize sokmayın

Bu markaları evinize sokmayın! Defalarca hileli ürünle yakalandılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.