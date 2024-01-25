Malatya'da yaşanan deprem sonrası Gaziantepli vatandaşların panik dolu anları
Malatya'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası Gaziantepli vatandaşlar panikle evlerinden dışarı çıktı. Depremin merkez üssü Battalgazi ilçesi olarak açıklandı.
Malatya'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından panikle dışarı koşan Gaziantepli vatandaşların korku dolu anları kameraya yansıdı.
Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Gaziantep başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Vatandaşlar, panikle evlerinden dışarı çıktı. AFAD, depremin merkez üssünün Malatya'nın Battalgazi ilçesi olduğunu açıkladı. - GAZİANTEP