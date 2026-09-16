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Malatya’da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 3 gözaltı

Malatya’da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 3 gözaltı
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Malatya’da yasa dışı silah ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da yasa dışı silah ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı silah ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız uzun namlulu otomatik tabanca, 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 1 ruhsatsız kısa namlulu yivsiz tüfek, 2 uzatılmış şarjör, 1 susturucu ve 515 fişek ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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