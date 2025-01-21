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Malatya'da Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 10 Tabanca ve 7 Gözaltı

Malatya'da Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 10 Tabanca ve 7 Gözaltı
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Malatya'da polis, yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen zanlılara yönelik düzenlenen operasyonda 10 ruhsatsız tabanca ele geçirirken, 7 zanlıyı gözaltına aldı.

Malatya'da polis tarafından yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen zanlılara yönelik düzenlenen operasyonda 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 7 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah ticareti ve temini yapan 7 hedef şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak 4 ikamet ve 4 işyerine yapılan operasyonlarda, 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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