Malatya'da bir şahıs evinde ölü bulundu

Malatya'da bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, saat 20.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kenan Işık Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında yalnız yaşayan Hamit Karabaş'tan (52) bir süredir haber alamayan yakınları, kontrol için gittikleri adreste şahsı mutfakta yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk belirlemelere göre ölümü doğal yollarla gerçekleştiği değerlendirilen Karabaş'ın cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA