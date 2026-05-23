Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 43 yaşındaki Seydi Battal Kaya, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Çeşitli hastalıkları olduğu öğrenilen Kaya'nın cenazesi adli tıpa kaldırıldı.

Olay, Battalgazi ilçesi İskender Mahallesi Şahinbey Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müstakil bir evde yalnız yaşayan Seydi Battal Kaya'dan (43) bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çeşitli hastalıkları bulunduğu öğrenilen Kaya'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
