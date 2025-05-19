Malatya'da Vinç Operatörü Fenalaştı

Malatya'da Vinç Operatörü Fenalaştı
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Battalgazi ilçesindeki bir şantiyede çalışırken fenalaşan vinç operatörü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden indirildikten sonra hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da fenalaşan vinç operatörü hastaneye kaldırıldı

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, bir şantiyede çalıştığı sırada fenalaşan vinç operatörü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden indirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan operatör, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, 16.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Taştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir şantiyede kule vinç operatörü fenalaştı. Durumun fark edilmesinin ardından itfaiyeden yardım istenirken kısa sürede olay yerine gelen ekipler merdiven yardımı ile operatörü bulunduğu yerden indirdi.

25 yaşlarında olduğu belirtilen operatör olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa
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