Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu madde ticareti operasyonunda 700 gram esrar ve çeşitli silahlar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Çalışmalarda 700 gram kubar esrar, 120 adet fişek, 9 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, bin tabanca fişeği, 5 tabanca şarjörü, 1 hassas terazi ve 1 cep telefonu ele geçirildi.
M.K.'nın gözaltına alındığı olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı