Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda 11 Tutuklama

Malatya'da 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3-11 Kasım tarihleri arasında kent genelinde sokak satıcılarına yönelik fiziki ve teknik takipli operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 1 kilo 138 gram sentetik kannabinoid, 115 gram skunk, 10 bin 361 adet sentetik ecza hap, 28 gram metamfetamin, 18 gram esrar ve 2 adet hassas terazi ele geçirilirken, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MALATYA