Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Hap Ele Geçirildi

Malatya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Sokak Satıcısı' olarak tabir edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Şüpheli 3 şahsın yakalanması için yürütülen eş zamanlı operasyonda 3 ayrı noktaya baskın düzenlendi. 3 ev ve bir araçta yapılan detaylı aramalarda 3 bin 23 adet Sentetik Ecza maddesi, 1.82 gr Sentetik Kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA