Malatya'da uyuşturucu operasyonu

Malatya'da jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bin 404 adet sentetik ecza ile ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ile Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüpheliye ait Battalgazi ve Akçadağ ilçelerindeki ikametler ile araca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda bin 404 adet sentetik ecza, 1 adet 7.65 milimetre çapında tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - MALATYA