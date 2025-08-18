Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Zanlı Tutuklandı
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 'torbacı' olarak bilinen 7 sokak satıcısı tutuklandı. Yapılan aramalarda 26 bin 330 sentetik ecza hapı, 81 gram metamfetamin ve 1,7 gram esrar ele geçirildi.
Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda uyuşturucu satıcılarına yönelik iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. Fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonlarda 7 kişiye ait 2 araç ve 5 ikamette yapılan aramalarda 26 bin 330 adet sentetik ecza hap, 81 gram metamfetamin ve 1,7 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA
