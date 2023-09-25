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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

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Malatya'da polis tarafından düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlarda bin 76 adet sentetik ecza hap, 601 gram esrar maddesi, 195 gr sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

- Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

MALATYA - Malatya'da polis tarafından düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan zanlılara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen 4 ayrı operasyonda bin 76 adet sentetik ecza hap, 601 gram esrar maddesi,195 gr sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilirken, 7 zanlı gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından hastaneye getirilerek sağlık raporları alınan 7 zanlı buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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