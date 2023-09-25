Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Malatya'da polis tarafından düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlarda bin 76 adet sentetik ecza hap, 601 gram esrar maddesi, 195 gr sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.
- Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
MALATYA - Malatya'da polis tarafından düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.
Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan zanlılara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen 4 ayrı operasyonda bin 76 adet sentetik ecza hap, 601 gram esrar maddesi,195 gr sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilirken, 7 zanlı gözaltına alındı.
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından hastaneye getirilerek sağlık raporları alınan 7 zanlı buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.