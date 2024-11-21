Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Zanlı Tutuklandı

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 bin 520 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Bir süre gerçekleşen fiziki takibin ardından 6 hedef şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 3 bin 520 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 6 zanlı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - MALATYA