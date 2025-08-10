Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 523,7 Gram Esrar ve 12 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 523,7 gram esrar ve 12 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 523,7 gram esrar ile 12 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, belirlenen adrese yapılan baskında 523,7 gram esrar ile 12 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
