Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Malatya'da polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yeşilyurt Merkez Fatih Mahallesi'nde bir ikamette ve 2 şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 212,27 gram sıvı metamfetamin, 21,53 gram metamfetamin ve 59,61 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı