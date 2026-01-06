Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında operasyon düzenlendi. Projeli dosya çerçevesinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda bin 340 adet sentetik ecza hap, 140 gram esrar, 48,5 gram metamfetamin ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlıların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi. - MALATYA