Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
Malatya'da düzenlenen operasyonda sokak satıcılarına yönelik 14 şüpheli gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında operasyon düzenlendi. Projeli dosya çerçevesinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda bin 340 adet sentetik ecza hap, 140 gram esrar, 48,5 gram metamfetamin ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlıların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi. - MALATYA

