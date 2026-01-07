Haberler

Malatya'da zehir tacirlerine büyük darbe: 13 tutuklama

Malatya'da zehir tacirlerine büyük darbe: 13 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Operasyonda sentetik ecza hapları, esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

Malatya'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Malatya'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu yürütülen projeli dosya kapsamında 14 şüpheliye ait adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda bin 340 adet sentetik ecza hap, 140 gram esrar, 48 gram metamfetamin ve 2 adet hassas terazi ele geçirilirken 14 zanlı gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

Komşu adım adım yeni savaşa gidiyor! Çatışmalar şiddetlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan'ın aşk tatiline sert tepki

Erdoğan'ı kızdıran görüntü: Aymazlar
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Hakkında soruşturma başlatılan avukatın 'Zina' sözlerine büyük tepki var

O avukatın sözlerine büyük tepki var: Zina da yapsan...
'Gelmiş geçmiş en iyisi' demişti! Galatasaraylı yıldız için söylediklerine çok pişman

"Tarihin en iyisi" demişti! G.Saraylı yıldız için söylemlerine pişman
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan'ın aşk tatiline sert tepki

Erdoğan'ı kızdıran görüntü: Aymazlar
Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu

Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu
Kargoyla dua ve ayet gönderen üfürükçü servet elde etti

Kargoyla dua ve ayet gönderdi, servet elde etti