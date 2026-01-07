Malatya'da zehir tacirlerine büyük darbe: 13 tutuklama

Malatya'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Malatya'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu yürütülen projeli dosya kapsamında 14 şüpheliye ait adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda bin 340 adet sentetik ecza hap, 140 gram esrar, 48 gram metamfetamin ve 2 adet hassas terazi ele geçirilirken 14 zanlı gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - MALATYA