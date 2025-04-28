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Malatya'da Tünelde Minibüs Yangını: Paniğe Neden Oldu

Malatya'da Tünelde Minibüs Yangını: Paniğe Neden Oldu
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Malatya-Adıyaman karayolunda seyir halinde olan bir minibüs, tünel içerisinde motor kısmından alev almakta olağanüstü bir panik yaşandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve hasar tespit için inceleme başlatıldı.

Malatya'da tünel içerisinde seyir halindeyken alev alan minibüs paniğe neden oldu.

Olay, akşam saatlerinde Malatya- Adıyaman karayolu Doğanşehir-Erkenek mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki tünelde seyir halinde olan 27 ANH 308 plakalı minibüsün motor kısmı aniden yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Paniğe neden olan yangın söndürülürken, araçta hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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