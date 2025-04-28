Malatya'da Tünelde Minibüs Yangını: Paniğe Neden Oldu

Malatya'da tünel içerisinde seyir halindeyken alev alan minibüs paniğe neden oldu.

Olay, akşam saatlerinde Malatya- Adıyaman karayolu Doğanşehir-Erkenek mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki tünelde seyir halinde olan 27 ANH 308 plakalı minibüsün motor kısmı aniden yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Paniğe neden olan yangın söndürülürken, araçta hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA