Erkenek Tüneli'nde kaza: 3 yaralı

Malatya-Adıyaman kara yolu Doğanşehir Erkenek Tüneli'nde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil yan yattı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Malatya-Adıyaman kara yolu Doğanşehir Erkenek Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan E.B. (58) yönetimindeki 23 ABC 681 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, gidiş istikametine göre yolun solunda bulunan kaldırıma çarptıktan sonra yaklaşık 60 metre ileride sağ şeritte yan yattı. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan D.B. (48) ve H.B. (70) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
