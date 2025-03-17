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"Bizi kim alabilir" diyerek tüfekle havaya ateş açan 6 kişi gözaltına alındı

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Sosyal medya üzerinden, "Bizi kim alabilir?" notuyla tüfekle rastgele ateş açtıkları görüntüleri paylaşan 6 şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuya açık alanlarda "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarını işleyen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

'Bizi kim alabilir' diyerek tüfekle havaya ateş açan 6 kişi gözaltına alındı

"BİZİ KİM ALABİLİR?" PAYLAŞIMI YAPIP, GÖZALTINA ALINDILAR

Düzenlenen operasyondaaralarında "Bizi kim alabilir?" diyerek meskun mahalde tüfekle ateş açan bir zanlının da bulunduğu 6 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahısların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

'Bizi kim alabilir' diyerek tüfekle havaya ateş açan 6 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımehmet:

ve adliyede serbest bırakıldılar.

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