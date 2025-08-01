Malatya'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Malatya'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Kuluncak ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 55 yaşındaki Ömer Akdaş, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 55 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, 30 Temmuz Çarşamba günü saat 18.15 sıralarında Kuluncak ilçesine bağlı İlisuluk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Akdaş yönetimindeki 44 FZ 940 plakalı traktör, seyir halindeyken römorkun yerinden çıkması sonucu devrildi. Kazada traktör sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Akdaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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