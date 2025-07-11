Malatya'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Malatya'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 55 yaşındaki sürücü Nusret Kayan hayatını kaybetti. Kaza, gece saatlerinde Alihan Mahallesi'nde gerçekleşti ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Pütürge ilçesine bağlı Alihan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 55 yaşındaki Nusret Kayan, traktörüyle seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nusret Kayan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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