Malatya'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Malatya'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Hekimhan ilçesi Sarıkız Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bekir A. (70) idaresindeki traktör sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlçe devlet hastanesine kaldırılan sürücü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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