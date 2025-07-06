Malatya'da Traktör Kazası: Karı Koca Hayatını Kaybetti

Malatya'da Traktör Kazası: Karı Koca Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 65 yaşındaki Saim Çoban olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan eşi 62 yaşındaki Muazzez Çoban hastanede kurtarılamadı.

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde meydana gelen traktör kazasında karı koca hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kuluncak ilçesine bağlı Ciritbelen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 65 yaşındaki Saim Çoban, 44 AFM 823 plakalı traktörüyle bahçede çalışma yaptığı sırada traktör, bahçe duvarından aşağı düşerek devrildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Saim Çoban olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan eşi Muazzez Çoban (62) ise kaldırıldığı Hekimhan İlçe Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Çarpıcı iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı

Bomba iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'li belediyelere yeni operasyon! Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında

CHP'li belediyelere operasyon! Karalar ve Böcek gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.