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Malatya'da Traktör Kazası Davasında Tutuklama Kararı

Malatya'da Traktör Kazası Davasında Tutuklama Kararı
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, 11 yaşındaki bir çocuğun kullandığı traktör kazasında hayatını kaybeden Ada ve Zelal Yıldırım kardeşlerin davasında, sürücünün babası hakkında tutuklama kararı çıktı. Dava 29 Nisan'a ertelendi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, 11 yaşındaki bir çocuğun kullandığı traktörün neden olduğu kazada hayatını kaybeden Ada ve Zelal Yıldırım kardeşler davasının ilk duruşması görüldü. Kazada, çocukların ölümüne yol açan 11 yaşındaki sürücünün polis memuru babası B.A. hakkında tutuklama kararı verildi.

Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar B.A. ve eşi P.A., kazada hayatını kaybeden çocukların ailesi ve avukatlar katıldı. Mahkeme, kazanın detayları ve sanıkların ifadeleri doğrultusunda davayı ele aldı.

Sanık baba B.A. mahkemede verdiği ifadede, oğlunun traktörü kendi kontrolünde kullandığını ve tek başına kullanmadığını iddia etti. Anne P.A. da oğlunun traktörü eşinin yanında kullandığını ancak bunu doğrudan görmediğini söyledi.

Mahkeme, avukatların ve iddia makamının talebi üzerine sanık B.A. hakkında tutuklama kararı verdi. Duruşma sonrası olay yerinde keşif yapılmasına karar verilirken, dava ise 29 Nisan'a ertelendi.

Olayın geçmişi

Akçadağ ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde 24 Temmuz 2024 tarihinde meydana gelen olayda, Çatyol mevkisinde seyir halinde olan K.A. (11) yönetimindeki 44 AEL 870 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında oynayan çocukların arasına daldı. Araç bir evin duvarına çarparak durabilirken, feci kazada G.Ş. (7), A.K. (7) yaralandı, Ada Yıldırım (7) ile ablası Zelal Yıldırım (11) ise hayatını kaybetti. Olay sonrası araç sürücüsü çocuğun babası bir süre gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakılmıştı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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