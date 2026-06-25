Malatya'da traktör devrildi: 1 ölü

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Hasan T. (86) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hasan T.'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı