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Malatya'da traktör devrildi: 1 ölü

Malatya'da traktör devrildi: 1 ölü
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 86 yaşındaki sürücü Hasan T. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Hasan T. (86) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hasan T.'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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