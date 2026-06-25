Yılanlar traktörün altında dans etti

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bahçesinde traktörüyle çalışma yapan bir çiftçi, aracın altından gelen sesler üzerine yaptığı kontrolde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki yılanın birbirine sarılarak çiftleşme dansı yaptığını gördü. İlginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Akçadağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahçesinde traktörüyle çalışma yapan bir çiftçi, aracın alt kısmından gelen sesler üzerine traktörden inerek kontrol yaptı. Bu sırada traktörün altında yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki yılanın birbirine sarılarak kıvrak hareketlerle hareket ettiğini gören çiftçi o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde yılanların bir süre birbirlerine dolanarak çiftleşme dansı yaptığı görülürken, çiftçi o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Yaklaşık birkaç dakika süren hareketliliğin ardından iki yılan birbirinden ayrılarak çevredeki arazide gözden kayboldu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı