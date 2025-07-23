Malatya'da trafik kazasında 1 asker şehit oldu

Malatya'da meydana gelen trafik kazası sonucu 1 asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Malatya'da meydana gelen trafik kazasında kahraman silah arkadaşımız Hava Savunma Üsteğmen Tuğrul Özsu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA