Malatya'da Trafik Kazası: Yaralı Sürücü Hastanede, Diğer Sürücü Kayıplarda

Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı, diğeri ise aracını bırakarak kayıplara karıştı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Yeşilyurt Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dilek Mahallesi istikametine seyir halinde olan 44 AGJ 129 plakalı Audi marka otomobil, C.Y. idaresindeki 44 AEU 748 plakalı Hyundai marka otomobille çarpıştı. Kazada sürücü C.Y. yaralanırken, kimliği henüz belirlemeyen diğer sürücü ise aracını bırakarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. - MALATYA