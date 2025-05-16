Malatya'da Trafik Kazası: Maddi Hasar, Yaralı Yok

Malatya'da Trafik Kazası: Maddi Hasar, Yaralı Yok
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Malatya-Elazığ karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kamyonun çarptığı otomobil refüje savruldu. Şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu ve inceleme başlatıldı.

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonun çarptığı otomobil refüje savruldu. Kazada şans eseri yaralanan olmaz iken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan 06 ETP 097 plakalı Mercedes marka kamyon, aynı yönde ilerleyen 01 AFZ 198 plakalı Fiat Tofaş marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kontrolden çıkarak orta refüje savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmaz iken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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