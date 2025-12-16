Hafif ticari araç sürüye daldı, 10'dan fazla koyun telef oldu

Malatya'da hafif ticari aracın küçükbaş hayvan sürüsüne çarptığı kazada sürücü yaralanırken, 10'dan fazla koyun telef oldu.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi Yeni Şire Pazarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan 44 ABK 263 plakalı Citroen marka hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Kazada, araç sürücüsü yaralanırken 10'un üzerinde koyun ise telef oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA