Araçlar bu hale geldi ama burunları bile kanamadı

Malatya'da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında araçlarda büyük çaplı hasar meydana gelirken, sürücüler kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 21.15 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Battalgazi Altgeçit girişi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan sürücüleri öğrenilemeyen Volkswagen marka otomobil ile aynı yönde ilerleyen 4 marka hafif ticari araç tali yoldan ana yola katılım noktasında çarpıştı.

BURUNLARI BİLE KANAMADI

Kazada araçlarda büyük çaplı maddi hasar oluşurken her iki sürücü de kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Araçların kaza sonraki halleri ise şöyle oldu: