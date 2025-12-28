Haberler

Araçlar bu hale geldi ama burunları bile kanamadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya-Elazığ karayolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu iki araç da kullanılamaz hale gelirken; her iki sürücü de burunları bile kanamadan kazayı atlattı.

  • Malatya-Elazığ karayolu Battalgazi Altgeçit girişi mevkiinde saat 21.15 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi.
  • Kazada Volkswagen marka otomobil ile 4 marka hafif ticari araç çarpıştı ve araçlarda büyük çaplı maddi hasar oluştu.
  • Her iki sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Malatya'da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında araçlarda büyük çaplı hasar meydana gelirken, sürücüler kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 21.15 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Battalgazi Altgeçit girişi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan sürücüleri öğrenilemeyen Volkswagen marka otomobil ile aynı yönde ilerleyen 4 marka hafif ticari araç tali yoldan ana yola katılım noktasında çarpıştı.

BURUNLARI BİLE KANAMADI

Kazada araçlarda büyük çaplı maddi hasar oluşurken her iki sürücü de kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Araçların kaza sonraki halleri ise şöyle oldu:

Araçlar bu hale geldi ama burunları bile kanamadı

Araçlar bu hale geldi ama burunları bile kanamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor

Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor
Ülke donarken o kentimiz yazı yaşadı

Ülke donarken o kentimiz yazı yaşadı
Bomba iddia: Türkiye-Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor

Türkiye'nin komşu ülkeyle sınırı 32 yıl sonra yeniden açılıyor
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Özel'in iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor

Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor
Görüntü Türkiye'den! -10 derece soğukta ısınmak için maç oynanırken çay içti

-10 derece soğukta ısınmak için maç oynanırken çay içti
Sebebi akılalmaz! İki kadın arkadaş arasındaki tartışma kanla bitti

Sebebi akılalmaz! İki kadın arkadaş arasındaki tartışma kanla bitti