Malatya'da Trafik Kazası: Bir Yaralı

Malatya'da otomobil ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Doğanşehir ilçesi Dikilitaş Mahallesi mevkide meydana geldi. İddiaya göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine seyir halinde olan Cafer B. kontrolündeki 06 FKY 334 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerlerken dönüş yapmaya çalışan Songül K. (53) idaresindeki 44 KH 011 plaka araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 06 FKY 334 plakalı araç sürücüsü Cafer K. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA