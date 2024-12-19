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Malatya'da Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Malatya'da Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı
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Doğanşehir ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Seyfi Uçar'ın kullandığı 02 ACF 867 plakalı hafif ticari araç, Doğanşehir yol kavşağında Erdoğan Öztürk yönetimindeki 44 AF 004 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazada, ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasını sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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