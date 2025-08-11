Malatya'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı Şerife Eryalçın hastanede yaşamını yitirdi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobilin karışığı trafik kazasında ağır yaralı Şerife Eryalçın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Malatya-Kayseri kara yolu Akçadağ-Saçmalı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Battal Eryalçın (66) idaresindeki 46 E 8854 plakalı otomobil ile M.D. yönetimindeki 23 AES 640 plakalı BMC marka kamyon çarpıştı. Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, Şerife Eryalçın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer yaralı M.D.'nin tedavisine hastanede devam edildiği öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, UMKE ile itfaiye ekipleri sevk edilirken yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, hayatını kaybeden sürücülerin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

