Malatya'da üç aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Malatya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Hanımın Çiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.M. idaresindeki 44 PC 645 plakalı otomobil, M.A.'ın kullandığı 34 ZB 2444 plakalı hafif ticari araç ve V.D. yönetimindeki 23 AAF 496 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte M.D., H.A. ve Z.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA