Malatya'da üç aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen üç araçlı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Malatya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Hanımın Çiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.M. idaresindeki 44 PC 645 plakalı otomobil, M.A.'ın kullandığı 34 ZB 2444 plakalı hafif ticari araç ve V.D. yönetimindeki 23 AAF 496 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte M.D., H.A. ve Z.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa