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Malatya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı, 1'i Ağır

Malatya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı, 1'i Ağır
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Malatya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır. Olay yerine acil yardım ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Malatya'da, üç aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, 21.30 sıralarında Malatya -Elazığ Karayolu Akpınar Turgut Temelli alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan B.K. idaresindeki 44 AFZ 951 plakalı araç, S.A. yönetimindeki 33 NK 249 plakalı çekici ve T.G.'nin kullandığı 23 AFF 820 plakalı beton mikseri çarpıştı. Kazada, B.K., B.Ü, B.B.K ile B.Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir yaralı ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan B.Ü.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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