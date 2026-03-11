Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir araç ters dönerken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.15 sıralarında Malatya-Elazığ kara yolu üzerindeki Sincik yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.S. idaresindeki 06 BM 0666 plakalı Skoda marka otomobil ile Y.E.K. yönetimindeki 06 GV 916 plakalı Hyundai marka araç çarpıştı. Kazada araçlardan biri ters dönerken, Z.B.K., B.K. ve H.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı