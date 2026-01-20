Haberler

Malatya'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Güncelleme:
Malatya-Ankara kara yolunda meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 10.15 sıralarında Malatya- Ankara kara yolu Hava Lojmanları kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 34 ABK 289 plakalı otomobil ile 44 ACC 986 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahale sonrası ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
