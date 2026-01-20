Malatya'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Malatya-Ankara kara yolunda meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza, 10.15 sıralarında Malatya- Ankara kara yolu Hava Lojmanları kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 34 ABK 289 plakalı otomobil ile 44 ACC 986 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahale sonrası ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa