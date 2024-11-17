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Malatya'da Trafik Kazası: 2 Polis Tırın Altında Kaldı

Malatya'da Trafik Kazası: 2 Polis Tırın Altında Kaldı
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Malatya-Adıyaman karayolunda meydana gelen kazada, bir tırın devrilmesi sonucu kazaya müdahale eden 2 trafik polisi tırın altında kaldı. Kurtarma ekipleri seferber oldu.

Malatya- Adıyaman karayolunda bir kazaya müdahale eden 2 trafik polisi, tırın altında kaldı. Polisleri kurtarmak için ekipler seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, Malatya-Adıyaman karayolu Doğanşehir ilçesi mevkiinde meydana gelen kazada bir tır devrildi. Olay yerine gelen trafik ekipleri kazaya müdahale ettikleri sırada saman balyası yüklü tırın altında kaldı. Bölgeye itfaiye kurtarma ekipleri sevk edilirken, trafiğe kapanan yolda ekipler 2 polisi aracın altından çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Trafik polisleri devrilen tırın altında kaldı

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