Malatya'da Trafik Kazası: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Darende ilçesinde traktör ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Darende ilçesine bağlı Irmaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.G. (17) yönetimindeki 34 AP 2375 plakalı motosiklet ile V.A. (69) idaresindeki 44 HL 221 plakalı traktör çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaldırıldığı Darende Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edilen genç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. A.G.'nin cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA