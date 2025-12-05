Malatya'da trafik değerlendirme toplantısı

Malatya'da trafik değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sahir Uzun, trafikten sorumlu birim amirleri ve personelin katılımıyla trafik değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi. Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen programda trafik birimlerinin yürüttüğü faaliyetler ele alındı. Toplantıda ayrıca kent genelinde meydana gelebilecek trafik kazalarının önlenmesi trafik düzeninin sağlanması ve vatandaşlarda trafik bilincinin artırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar değerlendirildi. - MALATYA