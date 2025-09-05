Malatya'da Torbacılara Yönelik Operasyon: 3 Gözaltı
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik yapılan baskınlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sırasında çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Battalgazi ilçesine bağlı Fırat, Sarıcıoğlu ve Çamurlu mahallelerinde belirlenen adreslerde operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 11 bin 188 adet sentetik ecza hap, 75 gram metamfetamin, 57.8 gram sentetik kannabinoid ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa