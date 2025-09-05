Malatya'da Torbacılara Yönelik Operasyon: 3 Gözaltı

Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Battalgazi ilçesine bağlı Fırat, Sarıcıoğlu ve Çamurlu mahallelerinde belirlenen adreslerde operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 11 bin 188 adet sentetik ecza hap, 75 gram metamfetamin, 57.8 gram sentetik kannabinoid ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - MALATYA