Haberler

Malatya'da Torbacılara Yönelik Operasyon: 3 Gözaltı

Malatya'da Torbacılara Yönelik Operasyon: 3 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik yapılan baskınlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sırasında çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Battalgazi ilçesine bağlı Fırat, Sarıcıoğlu ve Çamurlu mahallelerinde belirlenen adreslerde operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 11 bin 188 adet sentetik ecza hap, 75 gram metamfetamin, 57.8 gram sentetik kannabinoid ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ferrari'yi perte çıkartan ustadan yeni skandal! Bu kez aracın boyasını kaldırdı

Ferrari'yi perte çıkartan ustadan yeni skandal! Resmen akıllanmıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızların topladıkları bahşişe bakın! Yaptıkları iş bomba

Genç kızların topladıkları bahşişe bakın! Yaptıkları iş bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.