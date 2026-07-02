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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama, 1 adli kontrol

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama, 1 adli kontrol
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Malatya'da narkotik ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, 7'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Malatya'da narkotik ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ile Hekimhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik fiziki takipli çalışma gerçekleştirildi. Operasyonda 8 şüphelinin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 724 adet sentetik ecza hapı, 136 gram sentetik kannabinoid, 77 adet ecstasy hapı, 4 gram metamfetamin ile 3 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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