Malatya'da torbacı operasyonu: 5 gözaltı

Malatya'da narkotik ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken 5 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik fiziki takip sonucu operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda bin 478 gram sentetik kannabinoid, bin 611 adet sentetik ecza hap ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

5 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı