Malatya'da Tır Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Malatya'da kontrolden çıkan tır yan yattı: 2 ölü 1 yaralı

MALATYA - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır yan yattı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Kaza, gece yarısı Malatya-Adıyaman karayolu Erkenek Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametine seyir halinde olan Abdullah Dağbaşı idaresindeki 02 HP 280 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Feci kazada sürücü Abdullah Dağbaşı ile araçta yolcu olarak bulunan Yusuf Donat olay yerinde hayatını kaybetti, Halil Toprak ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, araçta sıkışan yaralı ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.